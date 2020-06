Il precariato, male antico della scuola, nel confronto fra il Ministro e i sindacati

C’è una maratona in Parlamento che si sta occupando della scuola. I sindacati ad oggi sono convinti di non sospendere lo sciopero della scuola previsto per il giorno 8 giugno.La pandemia ha fatto scoprire molti scheletri negli armadi in tanti settori. Non solo dal punto di vista sanitario. Ma anche dal punto di vista economico. Accanto a decine di migliaia di imprese ancora incerte sulla riapertura, in un Paese dove la precarietà, già congenita da decenni, si è cronicizzata, dove i rider sottopagati a 3 euro all’ora, e senza che rimanessero loro neanche le mance, hanno potuto finalmente far sentire la propria voce, anche il mondo della scuola è in subbuglio. Soprattutto il mondo della scuola.

L’arma al momento del contendere più pericolosa e che inquina il dialogo fra personale della scuola da una parte e ministro e governo dall’altra è in particolare quella del precariato. Fenomeno assolutamente non nuovo e che non può certo essere attribuito a questo governo nella forma, ma la pandemia ha rivoluzionato il mondo della concezione stessa della scuola, imponendo comportamenti non solo nuovi ma assolutamente imprevedibili, che si riassumono nell’allontanamento fisico fra docente e allievo. Con conseguenze prevedibili, come la velocità della riconversione della didattica da parte dei Presidi e dei Docenti, come il dogma che tutte le famiglie fossero provviste delle strutture tecnologiche per seguire a distanza le lezioni che si è rivelato inesatto.

Una giovane donna, sicuramente entusiasta della sua nomina a Ministro ma priva, giustamente, di esperienza o forse priva della esperienza giusta, ha dovuto e deve cavalcare uno tzunami. Una forma di inesperienza potrebbe essere stata quella di fare troppe anticipazioni al Paese prima ancora che il Parlamento fosse convocato per trovare – nella sessione il più possibile completa pur nella sicurezza – un percorso fattibile sui nodi vecchi e quelli tragici e nuovi dell’insegnamento al tempo della pandemia.

Accedere al lavoro per merito è un sogno di tutti i cittadini consapevoli e perbene. Ma richiamarlo prima con un concorso a crocette poi con il dietrofront della domanda a risposta libera, sembra un incaponimento che in questo periodo non è utile. Non lo era certamente nella versione a crocette, modalità da cui per fortuna il Ministro ha fatto un passo indietro. Come si fa a vedere la capacità di essere un buon insegnante attraverso croci o una domanda cui rispondere per iscritto quando la didattica è assolutamente il contrario di ogni croce e di ogni assenza di prova in situ? Avrebbero dovuto pensarci anche tutti i ministri che si sono succeduti al MIUR prima della Azzolina, in quanto chi insegna sa che non è il possesso delle nozioni che fa di un insegnante un docente decente ma il modo con cui le informazioni possedute vengono comunicate agli allievi; si devono accompagnare sempre all’entusiasmo per il proprio lavoro. In realtà anche concorsi più complessi, vecchio stampo, dimostravano molto poco delle capacità di entrare in relazione con i ragazzi dalle elementari fino all’ultimo anno della secondaria superiore. E allora, anche chi ama il merito e chi dedica o ha dedicato la sua vita all’insegnamento comprende che ci troviamo di fronte a ripicche, o anche semplicemente al desiderio tutto umano di lasciare una traccia del proprio passaggio. La riformina per segnare il territorio. Per cui legittima è la rabbia dei precari – male atavico – che vengono in genere disprezzati e appena tollerati ma che sono poi la manovalanza con cui il carrozzone scuola si regge. Ogni anno. Da sempre.

La pandemia avrebbe potuto, con un ministro meno impulsivo e meno preoccupato di dimostrare il merito anche a rischio di formule risibili, dare una risposta al problema annoso cogliendo lo spirito con cui tutti cercano di reagire anche alla difficoltà con la quale ogni categoria di lavoro si sta confrontando. Lo spirito di guerrieri, messi a durissima prova ma che possono o potrebbero dare il meglio di sé in ogni settore della società. I precari piacciano o no, bravi o meno bravi, stanno facendo andare avanti la scuola. Questa è la realtà. Non si disprezzano a prescindere. Si guardano come persone e non come numeri da includere ed escludere, con prove che poi alla fine, anche facendo qualche passetto indietro, tutto sono tranne che vere prove. La bravura e la non bravura sono categorie esistenti tragicamente nella scuola da sempre, che si avvale di docenti decenti e “docenti indecenti”, secondo una formula che è comparsa anche sul web. Allora, se la legge lo consente, che si guardi al fenomeno precariato con coraggio, per far ripartire una scuola finalmente senza pendenze la cui risoluzione si demanda inevitabilmente al futuro.

Ma la irruenza del Ministro si è vista anche quando ha annunciato, non si sa consigliata da chi, per il rientro a settembre metà ore in presenza e metà ore a distanza. Anche qui pare che si sia dovuta rimangiare tutto. E torna ancora a baluginare l’inesperienza di fronte ad un lavoro che fa tremare le vene dei polsi. E’ evidente che la scuola non svolge il lavoro di babysitteraggio ma è anche vero che le famiglie si organizzano in base ai lavori dei genitori (per i fortunati che lo hanno, un lavoro, di questi tempi), alle scuole dei figli, in base ad orari, distanze ecc. Dunque un lavoraccio, che non si può improvvisare ma che vede un minimo di raziocinio in un unico punto fondamentale: la didattica in presenza e in una sicurezza compatibile con la sopravvivenza dell’organigramma famiglia. E allora non vanno bene neanche gli ingressi scaglionati, di cui si è sussurrato, perché dove lo lasci un figlio che deve entrare alle 10.00, per esempio, alle elementari, mentre accompagni un altro in un’altra scuola, magari pure in periferia dall’altra parte della città?

Occorrono aule, che le scuole non hanno. Occorrono molti docenti in più, che le poche risorse da sempre destinate alla scuola lasciano a tempo determinato, in un lavoro reso ancora più difficile in classi pollaio dove la didattica, con o senza virus incombente, è quotidianamente svilita. Ecco il punto: le risorse. Mai avute a sufficienza. Con sistemi tecnologici che intanto mutano con la velocità che riscontriamo nel mutare dei telefonini e che richiedono continui adeguamenti e costi. La presenza sicura degli alunni a scuola, la pace nelle famiglie si garantisce trovando gli spazi e un buon ministro con il suo staff dovrebbe iniziare a bersagliare Comuni e Province per trovare tutti gli spazi non utilizzati perché diventino prolungamento di edifici cui difettano gli spazi per la sicurezza. Contemporaneamente un buon ministro creerebbe finalmente classi sopportabili sul piano umano, se è vero che dalla scuola nessuno deve essere escluso; e la differenza fra seguire 30 alunni o seguirne 15 è abissale. Se l’insegnante è un docente appena decente nessuno si perderebbe. Con un numero razionale di alunni. Nessuno.

Non sappiamo se si continuerà anche in politica, come già nella vita ordinaria, più a parlare che ascoltare. Un certo pessimismo sarebbe anche legittimo.Ma se si trova il coraggio di osare quello che fino a ieri era l’inimmaginabile, forse la pandemia toglierà anche questi scheletri scolastici che giacciono al chiuso da sempre. Non può essere banalizzato il dolore che ha colpito l’Italia. Non devono essere morti invano, oltre che innocenti, i tanti che potevano essere ancora con noi. E se abbiamo perduto una fetta insopportabile di adulti e di anziani che hanno costruito la nostra vita, possiamo e dobbiamo fare qualcosa in più per i giovani perché ereditino un mondo migliore. Che può essere garantito solo da una scuola decente, svincolata da ogni forma di opportunistica propaganda, personale o partitica.

A cura di Maria Teresa Perrino, Foggia 06 giugno 2020.