Impianto crematorio ad Accadia, Miranda “Accanto alle ragioni del no”

Accadia, 06 giugno 2020. “Il 16 febbraio scorso ho partecipato ad un incontro pubblico organizzato dalla comunità di Accadia, città natale della mia famiglia a cui sono intimamente e profondamente legato, circa la realizzazione di un impianto crematorio per i defunti a ridosso del paese”. Lo dichiara il dirigente regionale e responsabile organizzativo provinciale della Lega, Luigi Miranda.

“In quella circostanza avevo espresso la mia condivisione per le ragioni di chi dice “no” a questo insediamento e la mia vicinanza alla battaglia della popolazione. Una contrarietà non strumentale, ma fondata su considerazioni serie e puntuali, sia di carattere amministrativo sia sul fronte della compatibilità ambientale. Oggi ribadisco ciò che dissi a febbraio e concordo con quanti continuano a manifestare preoccupazione per le ricadute che l’impianto potrebbe avrebbe su abitazioni civili, bar, supermercati, ambulatori, uffici e studi professionali, aree mercatali. Tanto più perché la ditta proponente ha spostato il suo interesse dalla Campania alla Puglia, avendo la prima Regione – come molte altre in Italia – bloccato la realizzazione di nuovi impianti di questo tipo in attesa del Piano di Coordinamento, mentre il nostro territorio è del tutto sprovvisto di una pianificazione regionale in materia. La Regione Puglia ha il dovere di ascoltare la voce e le ragioni dei cittadini, intervenendo subito. Soprattutto perché l’assenza di regole, imputabile esclusivamente alla superficialità del governo regionale, non può trasformare la Capitanata in una sorta di terra di conquista”.