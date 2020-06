“La costa del Gargano è Covid-free” tornano i turisti stranieri (e si può ricominciare sognare)

Ora possiamo ricominciare a sognare? A immaginarci su una spiaggia al tramonto o a esplorare nuovi confini con gli occhi colmi di bellezza? Adesso che la stretta del virus si è allentata e si può riprendere a spostarsi, tornano quelle speranze che per mesi avevamo dovuto mettere in standby. Con la crisi sanitaria in corso, infatti, i limiti che abbiamo sperimentato non erano solamente fisici – fatti dai muri delle nostre case e dai perimetri delle nostre città – ma anche emotivi e mentali. Non era possibile programmare e immaginare il futuro, tutto era sospeso nel limbo dell’incertezza. Ma ora ci stiamo riprendendo e i primi segnali positivi cominciano ad arrivare: con un po’ di pazienza ritorneremo a esplorare e a viaggiare. La vice sindaca di Vieste e assessora al turismo, Rossella Falcone, ad esempio, ha fatto sapere i giorni scorsi che la costa del Gargano è priva di contagi tanto che i turisti stranieri stanno iniziando a tornare. È una splendida notizia – specie se si pensa alle difficoltà del turismo italiano in questo momento – e la nostra mente già corre al mare cristallino della Puglia, ai suoi paesini arroccati e alle meraviglie artistiche di quelle terre. Wow!

Vieste al tramonto Maxim Burlyay Getty Images

“La costa garganica da Manfredonia a Mattinata, fino a Vieste, Peschici, Rodi Garganico e le Isole Tremiti da oltre una settimana è Covid-free”, ha annunciato Falcone, specificando che in alcune zone il virus non è mai arrivato. La vice sindaca si è allarmata nei giorni scorsi per il diffondersi di una mappa che evidenzia la provincia di Foggia come “zona rossa”. “In questa mappa c’è anche il Gargano” – spiega – “e questo sta creando preoccupazione nel tessuto socio-economico del Promontorio”. Falcone ha invitato le autorità della zona a smentire queste notizie poco accurate che, come ha sottolineato, “fanno solo male all’economia che ruota intorno al turismo, anche perché la gente prima di prenotare legge e si documenta”. In effetti l’estate 2020 – ormai sembra chiaro – sarà all’insegna della prudenza e del rispetto delle norme, ma questo non significa rinunciare alle vacanze e al relax che, diciamolo, ci meritiamo proprio!

L’Arco di San Felice Luca Lorenzelli Getty Images

Il Gargano al momento sembra la meta perfetta da considerare: spiagge, natura, meravigliosi paesini come Vieste, “la perla del Gargano”, o Peschici, ma anche bellezze artistiche (conoscete lo splendido santuario di San Michele Arcangelo?) e specialità gastronomiche. “Abbiamo avuto un bel ponte del 2 giugno, ma solo di corregionali, mentre dal 3 sono arrivati i primi turisti tedeschi e svizzeri, ma anche alcuni dal Nord Italia”, racconta Falcone a Repubblica spiegando che molti operatori riportano di aver ricevuto diverse prenotazioni soprattutto dalla Lombardia “che è una delle regioni che preferisce Vieste come meta delle vacanze”. I comuni e gli stabilimenti balneari nel frattempo si stanno organizzando per garantire le norme di sicurezza sulle spiagge. Tutto è ancora in movimento e prevale – giustamente- la cautela – ma possiamo piano piano ricominciare a guardare al futuro con un po’ di positività. Passo dopo passo ritroveremo le cose che ci fanno sorridere (e sì, il mare all’orizzonte è sulla lista).

Fonte: Elle