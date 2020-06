M5S Manfredonia “Ancora buone notizie su Energas”

Manfredonia, 06 giugno 2020. “Tramite la stampa, il patron di EnerGas s.p.a. ha dichiarato di aver perso totalmente interesse nei confronti del progetto. Questo può farci tirare un sospiro di sollievo, ma è necessario rimanere con i piedi per terra: in politica sono le carte a fare la differenza e non le parole. Le parole di Diamante Menale, però, possono aprire le porte allo scenario che in migliaia abbiamo sempre cercato; una Manfredonia concentrata sul turismo per 12 mesi all’anno.

È vero, la cittadinanza ha detto “NO” ad affare quasi concluso, ma se fossimo stati messi al corrente e interpellati nel merito, ci saremmo espressi nella stessa identica maniera. Avere paura di impianti simili è normale per chi vive con lo spettro di una catastrofe chimica addosso. Non che il GPL lo sia, ma ci fosse anche solo una possibilità che le cose possano andare per il verso sbagliato, siamo tenuti a lottare per scegliere un’alternativa.

Ora è tempo di parlare di queste alternative. Però, con assoluta certezza, crediamo che questa vittoria sia di tutta la cittadinanza che si è schierata mano nella mano in una decisione che tangeva tutti. E abbiamo vinto. Non ancora ufficialmente, ma ci sono gli estremi per i festeggiamenti.

Congratulazioni, Manfredonia!”.

Meetup Movimento 5 Stelle Manfredonia