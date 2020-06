, 06 giugno 2020. Ennesima fuoriuscita difognari su lungomare di Manfredonia. A denunciarlo, sui social, è nuovamente il presidente dell’associazione Civilis – Endas di Manfredonia,. Come evidente dalle immagini , “sono sufficienti piogge e rovesci per la tracimazione delle fogne, con conseguente fuoriuscita dei liquami”. “Basta – dice Marasco rivolgendosi alla Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia -, anche in considerazione della stagione estiva, bisogna intervenire ed evitare nuove fuoriuscite. E’ una situazione che perdura dalle precedenti Amministrazioni comunali. E’ una situazione vergognosa: lo stesso Acquedotto Pugliese non può consentire una situazione simile”.