, 06 giugno 2020. Continuano le indagini deiin seguito al tentato incendio di una porta di un garage in via Generale De Finis. Nella stessa notte dell’incendio di una Fiat Bravo in via Galilei (indagini in corso per stabilirne le cause, possibile una matrice dolosa alla base dei fatti ), nella notte è avvenuto anche il tentato incendio all’esterno di un garage, con bruciatura all’esterno e all’interno della porta d’ingresso, senza fortunatamente interessare l’auto parcheggiata nel vano.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, nell’area sono residenti anche appartenenti alle Forze dell’ordine; non chiaro se il gesto rappresenti un atto di intimidazione verso le FF.OO., oppure per vicende private degli interessati o dei loro parenti/figli.

REDAZIONE STATOQUOTIDIANO.IT, GDF – RIPRODUZIONE RISERVATA