Morto Peppino Fiore, storico dirigente Cgil foggiana

Foggia, 06 giugno 2020. La Cgil di Capitanata esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Peppino Fiore, storico dirigente sindacale dalla Federbraccianti all’impegno nello Spi. “Quella del compagno Peppino Fiore è una delle figure storiche della nostra organizzazione- ricorda il segretario generale Maurizio Carmeno -. Non è retorico affermare che ha dedicato tutta la sua vita alla tutela dei lavoratori. Fino all’ultimo impegnato nella organizzazione del 1° maggio nella sua San Paolo di Civitate.

Lascia un vuoto incolmabile perchè figura di grande umanità, rigore, capace di rappresentare con efficacia lavoratori e pensionati. Lo contraddistingueva lo spirito unitario e l’attenzione per i giovani e il futuro dell’organizzazione, caretteristica questa che accomunava molti dei dirigenti sindacali del dopoguerra in Capitanata. Appena avremo superato questa emergenza covid la Camera del Lavoro intende ricordare la sua figura e il suo impegno pubblicamente come merita. Alla sua famiglia va l’abbraccio collettivo di tutta la Cgil provinciale”.