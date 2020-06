Manfredonia, 06 giugno 2020. “L’epilogo della questione Energas, al di là di quelle che possano essere anche le effettive e legittime ragioni di convenienza imprenditoriale sottese alla scelta dell’azienda di abbandonare il progetto, ci ricorda l’importanza della partecipazione ed il vero scopo della politica, specie quando essa si fa portatrice della volontà dei cittadini nei vari luoghi di confronto e decisione, con coerenza e trasparenza.

Non condivido le opinioni dell’azienda circa la pochezza e la scarsa serietà del dibattito

tecnico scientifico sviluppatosi in città intorno alla questione. Occorre sempre respingere le considerazioni di chi sostiene che la faccenda sia stata trattata in maniera leggera, normale cagnara politica alla vigilia di appuntamenti elettorali.

Ricordo piuttosto le iniziative di “marketing” messe in campo dall’azienda per convincere ed influenzare l’opinione pubblica sul tema. Fortunatamente l’appuntamento referendario ha dimostrato come il popolo sipontino non si sia fatto attrarre da alcuna sirena. L’archiviazione di questa vicenda ad ogni buon conto rende comunque indispensabile che la città riprenda a discutere dell’esigenza di una nuova fase industriale per il nostro territorio, aprendosi ad iniziative imprenditoriali che possano rilanciare il nostro territorio, riqualificare pezzi della nostra città, assicurando ricadute occupazionali e serbando al contempo la salute dei cittadini e la salubrità ambientale; valori meritevoli di uguale tutela che non devono mai entrare in conflitto tra loro. Mai. Questi sono gli obiettivi che deve porsi la politica quando compie le sue scelte.

Raffaele Caputo Segretario di Circolo Partito Democratico Manfredonia