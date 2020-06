Presunti dispersi nel Gargano “Prima rintracciati, poi sanzionati”

Vieste, 06 giugno 2020. Presunti dispersi nel Gargano, poi vengono sanzionati per violazioni varie e perché non necessitavano di alcun soccorso.

I fatti. Nel tardo pomeriggio di venerdì 05 giugno scorso, la motovedetta

CP880 e una pattuglia terrestre della Guardia Costiera di Vieste sono

state impegnate in attività di ricerca di presunti dispersi in località “Cala

della Sanguinara” agro del comune di Vieste. La chiamata giunta alla sala

operativa da parte di due escursionisti segnalava la presenza di una

tenda divelta sull’arenile della Cala, al cui interno vi erano presenti

indumenti e beni alimentari ben conservati ma senza nessuna persona

nelle vicinanze. Proprio per quanto riportato nella segnalazione e al fine di scongiurare

eventuali problematiche sopraggiunte ai proprietari della tenda, anche in

considerazione del peggioramento delle condizioni meteorologiche si

decideva di effettuare un’ attività di ricerca congiunta terra-mare.

La pattuglia a terra, non senza difficoltà a causa della particolare

morfologia del territorio e delle condizioni meteorologiche in atto che

rendevano il terreno particolarmente scivoloso, riuscivano a raggiungere il

luogo della segnalazione e iniziavano la ricerca di eventuali persone

necessitanti di assistenza.

Fortunatamente i presunti dispersi venivano rintracciati dalla

pattuglia terrestre che accertava come gli stessi si fossero solamente

allontanati dall’accampamento e che non necessitassero di particolare

assistenza. I due escursionisti, una volta accompagnati all’accampamento, oltre

ad essere redarguirti dai militari intervenuti per la loro condotta, venivano

altresì sanzionati per violazioni attinenti le disposizioni contenute nella

ordinanza balneare 2020 della Regione Puglia (che regolano le attività di

campeggio o pernottamento in aree non specificatamente destinate con

titolo abilitativo)”.