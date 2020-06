Regionali. Italia Viva “Scalfarotto candidato presidente contro tutti i populismi”

“In pista con il centrosinistra più che mai ma con un laboratorio politico nuovo, riformista. Della Puglia abbiamo fatto una bandiera nazionale viste le nostre posizioni critiche verso Emiliano, ci vuole una candidatura credibile”. I coordinatori provinciali di Italia Vivacommentano le voci sucandidato presidente alle regionali: “Si tratta di un nome credibile, noi ce lo auguriamo, la settima prossima potremmo saperne qualcosa in più”.

Il sottosegretario agli Esteri, parlamentare eletto in Lombardia nel 2018, è di Foggia, in Puglia ha cominciato la sua carriera politica rivestendo cariche nazionali nel Pd e in questa regione è diventato parlamentare per la prima volta nel 2013. Un contesto di riferimento che favorisce l’ipotesi anche perché l’opzione Teresa Bellanova, impegnata come ministro, è sfumata. Nei prossimi giorni il sottosegretario potrebbe arrivare in Puglia per confrontare la sua candidatura con il territorio. “Nessuna guerra personale a Michele Emiliano– dice Cicolella- ma nessuno dica che, se dovessero vincere i populisti, è colpa di Italia Viva, la rimandiamo al mittente questa accusa, i populisti sono Laricchia, Fitto e lo stesso Emiliano, non siamo noi che facciamo il gioco della destra”.

Dialogo finito con il Pd? “Noi non abbiamo partecipato alle primarie avvitate su un unico candidato, avevamo chiesto di rivedere il nome del presidente, dato che non abbiamo ricevuto risposta ci stiamo attrezzando per un’alternativa politica”. Tra Foggia e provincia ci sono 30 comitati cittadini renziani, l’auspicio è anche quello di presentarsi in coalizione con ‘Azione’, il movimento di Carlo Calenda che a S. Nicandro Garganico ha il suo primo referente provinciale in Giuseppe Manduzio, un nucleo nato di recente. Con loro anche +Europa di Emma Bonino e una o più liste civiche.