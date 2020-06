Regionali Puglia. Il gruppo di Caroppo si incontra al ‘Road House’ di Foggia

Alle prossime elezioni regionali l’area politica diavrà un candidato per ogni provincia della Puglia. L’ europarlamentare punta sunella Bat,a Bari,a Brindisi,a Taranto,a Lecce,a Foggia. Dopo l’incontro a Bari presso il Parco dei Principi (foto in basso), l’appuntamento in una delle sale del Road House a Foggia. Non hanno intenzione di “disperdere voti”, che saranno molto probabilmente collegati alla lista del presidente. Loro sperano sia, lunedì ci potrebbero essere delle novità, ma a questo punto di organizzazione della corrente – “la macchina da guerra- così la definisce Riontino- pronta a lanciare la sfida dal centrodestra dal basso, dalla gavetta” – è già partita. Far confluire i voti su uno per ogni provincia serve, appunto, a polarizzarli e a tesaurizzare le oltre 41mila preferenze dell’europarlamentare in Puglia, primo dopo

Per quanto riguarda la Capitanata, a sostegno di Riontino, “unico riferimento di Caroppo”, ci sarebbero l’assessore provinciale all’agricoltura Andrea Agnelli, il già consigliere comunale di Manfredonia Leonardo Taronna, l’ex assessore di San Severo Lino Albanese, i fratelli Cicculli, fondatori della Lega di Lesina, ex dirigenti e candidati al comune di Foggia nelle file della Lega come Roberta Apicella, Clelia Agnelli, Antonio Lombardi, Pierpaolo Magistro, Riccardo Ricciardi, il gruppo originario della Lega di Cerignola, Carapelle e Orta Nova. Nel comunicare la notizia, il gruppo riporta come sostenitori anche alcuni esponenti della destra lucerina, di Torremaggiore e dei Monti dauni e amministratori “dai 5 reali siti a buona parte del Gargano, con una presenza particolare a San Giovanni Rotondo, San Marco In Lamis, Vico del Gargano e Cagnano Varano”.