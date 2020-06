Riuniti di Foggia, riprendono attività ambulatoriali e ricoveri in sicurezza

Con la fase 2 della gestione emergenza coronavirus iniziata lo scorso 4 maggio, in Puglia sono ripartite le prestazioni sanitarie non urgenti con ricoveri di elezione, visite ed esami previo appuntamento: i cittadini che hanno prestazioni in sospeso saranno via via contattati dalle strutture in base a una lista di attesa, tipo di patologia e condizione clinica con la precedenza ai pazienti già prenotati nel periodo della sospensione che non hanno potuto effettuare la prestazione, tenuto conto che quelle con codici U e B e rivolte ai pazienti oncologici non sono state mai sospese. Il Policlinico Riuniti di Foggia segue, dunque, le direttive emanate dalla Regione Puglia, con particolare attenzione all’attivazione di percorsi di telemedicina e teleconsulto dedicati ai pazienti cronici per evitare gli accessi in ospedale.

Il Policlinico Riuniti sta per richiamare circa 12mila utenti a fronte di 24mila prestazioni ambulatoriali sospese nel periodo dell’emergenza coronavirus a partire dal 9 marzo 2020 per avviare una fase di potente riassorbimento delle liste di attesa che terminerà entro il 30 settembre 2020 di quei reparti andati in sofferenza nella fase più acuta della pandemia. Tuttavia, nel periodo dell’emergenza, sono state comunque erogate tutte quelle prestazioni catalogate come non procrastinabili, oncologiche, urgenti e brevi per un totale di 116.651 mila dal 9 marzo al 31 maggio 2020.

Ricoveri, visite ambulatoriali, esami diagnostici, esami di laboratorio, day service, e tutte le prestazioni sanitarie non urgenti, ripartiranno secondo un cronoprogramma a step seguendo dei protocolli sicurezza più adeguati alla gestione dello svolgimento della vita lavorativa per pazienti e dipendenti che prevederanno per esempio: sale d’attesa con distanziamento o spazi dove possano sostare in pochi, utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuali per operatori e pazienti effettuazione tampone in occasione del pre ricovero chirurgico, per i ricoveri urgenti e per le prestazioni di elezione, anamnesi specifica, recall telefonico per conferma delle prenotazioni tale da evitare la circolazione di molte persone all’interno dell’ospedale e permettere un riprogrammazione più snella delle prestazioni non prenotate.

Continuerà la misurazione della temperatura corporea con il termoscanner all’entrata dell’ospedale sia ai lavoratori sia ai pazienti.

Il Cup rimarrà aperto e funzionante dalle ore 00 alle 20 per evitare assembramenti per i pagamenti del ticket, così come ha sempre fatto anche nel periodo dell’emergenza.

Sarà inibita o ridotta al massimo la presenza di accompagnatori, il servizio di «contact center» è stato potenziato con ulteriori linee telefoniche per rendere più fruibili i servizi telefonici senza recarsi di persona in ospedale: il numero verde da contattare è 800.466.222.

Per le prenotazioni, le disdette e i pagamenti ticket delle prestazioni ambulatoriali è bene utilizzare le piattaforme web e i servizi online: è disponibile il sistema PagoPA con cui effettuare i pagamenti.

Inoltre dal 3 giugno e progressivamente entro la fine mese di giugno, seguendo le misure appena descritte, sono ripartite molte piastre ambulatoriali per rendere più sorvegliabili le molteplici attività della struttura che comprende al suo interno un’area di accettazione, una di accoglienza dei malati e ambulatori di attività multi-specialistica dove il paziente può trovare competenze più generali.