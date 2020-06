Riuniti, ripartono attività chirurgia pediatrica. Nobili “Soddisfatti”

Ripartono le attività di ambulatorio dalla settimana prossima presso il reparto di chirurgia pediatrica degli Ospedali Riuniti. “Per cui potremo dare soddisfazione alle persone che chiederanno la visita. Speriamo di riprendere anche le attività chirurgiche”. Ad annunciarlo la responsabile di reparto, dott.ssa Maria Nobili, tra le poche donne medico a dirigere un intero reparto, con l’idea che c’è comunque “ancora da combattere con i colleghi maschi per dimostrare di poter essere autorevole più che autoritaria. Anche se io ricevo attestazioni di stima e soddisfazioni da parte dell’utenza”.

La ripresa delle attività di reparto, dopo la fase di emergenza da Covid19, non sarà però facile, secondo la Nobili: “Perché ci troveremo con delle liste di attesa che sarà possibile smaltire solo in tempi lunghi. Anche durante l’estate”.

La sua preoccupazione principale rimane dunque quella di sistemare un tale stato di cose nel modo migliore e nel più breve tempo possibile. “Riguardo al modo sono certa che troveremo buone soluzioni. Riguardo ai tempi brevi, non sono certa che potranno esserlo”. Notizie rassicuranti arrivano intanto dalla Direzione Generale, riferisce a Statoquotidiano la Nobili: “Man mano che diminuiscono i casi Covid, si potrà riprendere le attività. Il Direttore ci ha detto che ci darà un posto dove praticare attività d’ambulatorio. Poi ci dirà gradualmente come riprendere le varie attività. Almeno un giorno a settimana speriamo di riprendere quelle in Day surgery che non prevedono pernottamento. Questo almeno per gli interventi minori”.

Insomma, uno spiraglio dopo mesi di interruzione o rallentamento delle attività nella fase dell’emergenza da Coronavirus cominciata il 4 marzo. La Pandemia aveva avuto da allora la precedenza, “purtroppo non si poteva prevedere che si sarebbe diffusa così tanto” e, inoltre, le evidenze dicevano che il Covid19 era focalizzato all’inizio tutto sugli adulti. Si pensava che i bambini non ne sarebbero stati colpiti.

“Poi ci si è dovuti ricredere”.

Anche nel bambino si sono presentati casi di Corona Virus, seppure in forme diverse. Negli adulti il Covid19 si è manifestato attraverso difficoltà respiratorie, in forma di polmonite interstiziale; nel bambino, con la sindrome di Kawasaki, malattia che prende il cuore, la pelle, addirittura anche più grave in alcuni casi, di quello che può essere per gli adulti. Intanto, però, necessità chiamava nei mesi della fase 1 dell’emergenza, e, racconta la responsabile del reparto di Chirurgia Pediatrica: “Noi come reparto abbiamo subito una fortissima decurtazione, sia dei posti letto sia del personale. Il nostro reparto è diventato reparto Covid e noi siamo stati spostati in Neuropsichiatria Infantile dove ci sono stati assegnati dei posti letto. In questo periodo non abbiamo potuto fare gli interventi in elezione, quelli cioè ordinari. Ma soltanto quelli di urgenza”.

Ancora fino ad oggi, sottolinea la Nobili “Ci dobbiamo stringere abbastanza ed anche le famiglie che avevano una progettualità legata alla patologia di tipo diverso del loro figlio si sono dovute adeguare”. Questo perché non era stato più possibile fare visite ambulatoriali ordinarie, ma solo quelle urgenti e indifferibili.

E va detto anche che il reparto di Chirurgia Pediatrica degli Ospedali Riuniti abbraccia un bacino piuttosto vasto, perché si tratta dell’unico a poter servire un’area che comprende la Puglia garganica, parte dell’Irpinia e anche pazienti provenienti da Avellino e dalla Basilicata. E, in particolare, la chirurgia pediatrica intensiva è presente, per la provincia di Foggia, solo presso gli Ospedali Riuniti, e dunque è tesa ad accogliere anche pazienti provenienti da San Giovanni dove questo reparto non c’è.

“Vedremo quindi come andrà da metà mese” puntualizza la dottoressa che aggiunge: “Comunque le famiglie dei bambini che seguiamo sono preoccupate. E per me è imbarazzante dire ogni giorno che non ci sono ancora sufficienti posti, quando chiamano al telefono per sapere se possono venire. Ma purtroppo io sono una dipendente, l’ospedale non è mio”.

Intanto, un’altra nota positiva: “Siamo riusciti a far fare a tutti gli operatori sanitari di reparto i test sierologici, per precauzione, anche se non siamo reparto Covid e non abbiamo avuto alcun paziente Covid. E siamo risultati tutti negativi”.

A cura di Daniela Iannuzzi, Foggia 06 giugno 2020.