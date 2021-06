Manfredonia, 06 giugno 2021. “Non mi piacciono i necrologi e anche se avrei tante cose da dire e da scrivere non ci riesco, almeno in questo momento. Però penso anche che sia il caso di rendere noto che Daniela, nel momento in cui ha compreso che la sabbia scorreva veloce e la clessidra non le sorrideva, aveva iniziato a scrivere delle lettere alle persone a lei care, da raccogliere in un libro. Purtroppo l’ultimo granello è caduto prima che potesse completare le sue ‘letterine‘.

E’ la prima parte di un post pubblico con il quale un amico ricorda Daniela Gabriele, una giovane originaria di Monte Sant’Angelo, scomparsa prematuramente.

“A me toccava il compito di trascriverle al pc con un programma di videoscrittura e ad un’altra persona (con cui presto dovrò entrare in diretto contatto per ultimare il lavoro) di revisionare i testi. Ho ancora alcune lettere da trascrivere e se da un lato mi gela l’idea di leggere le sue parole, ora che non c’è più e che non può rispondere alle mie domande, dall’altra sento che sarà anche come sentirla ancora con me”.

“In questi scritti c’è Daniela, la sua persona, i suoi pensieri, la sua anima, il suo essere libera, caparbia, tenace. Era una ‘leonessa’, come amava definire se stessa negli ultimi tempi, quando la malattia stava rendendo le sue giornate sempre più dure. Se un domani vorrete incontrare di nuovo Daniela la troverete lì, tra quelle righe“.

“Per chi vorrà esserci, i funerali si terranno domani mattina presso la chiesa Sacra Famiglia alle ore 10:30”.