Manfredonia, 06 giugno 2021. “Ditemi se è normale morire perché in una città con 70,000 abitanti le ambulanze con un medico a bordo non ci sono se non per il Covid. Possono arrivare da una città vicina dissero a mio fratello. Ditemi se è normale che dopo aver spiegato i sintomi al Pronto Soccorso della città vicina, il P. S. in questione, non abbia chiamato prontamente il P. S. della città di Manfredonia, di apparenza, nella quale poi mio fratello si sarebbe recato da solo, con i suoi piedi in preda a dolori“.