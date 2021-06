(STATOQUOTIDIANO, ore 14). Manfredonia, 06 giugno 2021. Grande folla stamani in area Parrocchia Sacra Famiglia di Manfredonia per la giornata ad accesso libero, organizzata dall’ASL Foggia, durante la quale è stato possibile vaccinarsi con il vaccino Johnson & Johnson per il quale è prevista una sola dose.

Come riportato a StatoQuotidiano.it dal Dipartimento Asl Igiene Foggia: Asl Foggia – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Manfredonia, stamani sono stati eseguiti 500 vaccini di janssen monodose della Johnson & Johnson.

Nonostante la presenza dei cittadini già dalle ore 5 del mattino, il pubblico è stato “garbato e tranquillo”, come riferiscono dall’hub vaccinale.

A tal proposito, da evidenziare l’incessante lavoro, che continua da mesi, dei volontari della Protezione civile locale, della Paser, dell’Associazione Carabinieri di Manfredonia, e della Croce Rossa Italiana. “Circa 32 ragazzi che ogni giorno garantiscono lo svolgimento di un servizio fondamentale per la somministrazione delle dosi ai cittadini”.

“Ci spiace per chi non si è potuto vaccinare ma le dosi disponibili erano 500, come anticipato. Per tutti ci saranno sicuramente altre opportunità”, dicono ancora dall’hub vaccinale.

Stamani l’accesso senza prenotazione era stato consentito per le persone ultraquarantenni che avevano già una prenotazione, ma intendevano anticipare la vaccinazione e quelle che non avevano ancora aderito alla campagna vaccinale”.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it