Assessore Salvemini: “Parcheggi a pagamento a Manfredonia, ma quali figli e figliastri! Misura opportuna”

StatoQuotidiano.it, 06 giugno 2022. Immediata la replica dell’assessore ai lavori pubblici del Comune di Manfredonia, Angelo Salvemini, in relazione al comunicato stampa pubblicato ieri da “MOLO 21”, a firma del consigliere di opposizione Gaetano Prencipe.

In esso si titolava”𝗣𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗴𝗴𝗶 𝗮 𝗽𝗮𝗴𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼: 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗔𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗶 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗳𝗶𝗴𝗹𝗶 𝗲 𝗳𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮𝘀𝘁𝗿𝗶!”, evidenziando altresì “come fosse passata 𝗾𝘂𝗮𝘀𝗶 𝗶𝗻𝗼𝘀𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝗚𝗶𝘂𝗻𝘁𝗮 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 che va proprio in senso contrario a quanto l’Amministrazione ha fatto, o meglio non ha fatto, per consentire a chi risiede nel centro dell’abitato cittadino e a chi vi si reca giornalmente per lavoro di poter godere di una qualche agevolazione”.

Trattasi della 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮 di giunta 𝗻.𝟲𝟯 𝗱𝗲𝗹 𝟯𝟭 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟮, avente ad oggetto “Creazione Zona di particolare rilevanza urbanistica per la sosta riservata ai residenti di Viale Kennedy dal civico 7 al civico 77”, approvata su proposta dell’Assessore Angelo Salvemini.

“Tutto rientra nelle prerogative della giunta e previsto dal codice della strada” la replica dell’Assessore che aggiunge altresì il pericolo, soprattutto in questo periodo di fomentare la popolazione, specie quando “certe affermazioni provengono da un uomo di legge e soprattutto uno stimato amministrativista”.

Una misura per andare incontro ai residenti delle case dei pescatori che a causa della vicinanza ai porto turistico Marina del Gargano, soprattutto nei weekend e durante l’estate subiscono la sosta selvaggia degli avventori del porto.

Favorevole alla proposta di consiglio comunale monotematico sulla questione parcheggi proposto dalla minoranza consigliare e sulle esose tariffe occorrerà un periodo di prova di 3 mesi per valutare le prossime iniziative per verificare le condizioni per poterle calmierare. Apertissimo a tutti i suggerimenti che l Avv. Prencipe, come esperto amministrativista volesse suggerire.

Antonio Castriotta