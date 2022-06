Estate Vichese con 60 eventi tra musica, teatro, gusto e cultura

FOGGIA, 06/06/2022 – Torna l’Estate Vichese e lo fa alla grande. Il cartellone degli eventi estivi a Vico del Gargano – al quale a giorni si aggiungerà il programma degli appuntamenti che si svolgeranno a San Menaio e Calenella – prenderà il via domenica 12 giugno e offrirà concerti, teatro, danza, serate letterarie ed enogastronomia fino al 4 settembre.

Si comincerà con “Suoni Pervinca”, rassegna per musica da camera, con l’appuntamento del 12 giugno all’auditorium Raffaele Lanzetta dalle ore 18. Si tratta di una rassegna curata dall’associazione culturale Pervinca – Comunità Laudato Si’. “Suoni Pervinca” tornerà con diversi appuntamenti in auditorium, sempre alla stessa ora, il 19 e il 26 giugno. Il 16 giugno sarà la volta di “Anno zero, la ripartenza: 16° saggio di danza”, in piazza San Domenico dalle ore 21, a cura dell’associazione Danza & Movimento. Dal 21 giugno, ogni martedì sera e fino alla fine dell’estate, il cuore antico del centro storico ospiterà il mercatino del borgo e il percorso degli innamorati.

NOTTE ROMANTICA E FESTA PATRONALE. Il 24, 25 e 26 giugno, si terrà la Festa Patronale Maria Santissima del Rifugio. Il 25 giugno, all’apertura della seconda edizione de Il Percorso degli Innamorati, seguirà La notte romantica nel borgo, con una serie di iniziative e allestimenti che renderanno magica l’atmosfera tra vicoli, larghi e piazze del cuore antico di Vico. Sabato 2 luglio, in Largo Terra dalle ore 21.30, Michele Iacovone sarà protagonista dello spettacolo “La canzone degli innamorati”. Domenica 3 luglio, “Caccia al tesoro nel borgo degli innamorati” e dalle ore 21 serata dedicata a “I giochi di una volta”, a cura dell’Ordine Francescano Secolare. Il 9 luglio un doppio appuntamento: in Largo del Conte alle ore 21.30 ci saranno Andrea Leccese e Antonella Laganella con “Malapuglia”; in Piazza Castello, invece, allo stesso orario sarà protagonista Vito Sacco con “Le più belle canzoni degli anni Sessanta”.

GIORGIO PANARIELLO SHOW. Il 10 luglio, in Largo Conte dalle ore 21.30, Lucia Tancredi e Ivana Schiaffi presenteranno “La vita privata di Giulia Schucht”. L’11 luglio, stesso luogo e medesimo orario, Vito Carrassi e Lucrezia Cilenti presenteranno “Il lago e la città scomparsa”. Il 12 luglio si terrà il primo dei grandi spettacoli organizzati dal Comune di Vico del Gargano in collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese: alle 21.30, nell’anfiteatro Hintermann, sarà di scena Giorgio Panariello con lo spettacolo “La favola mia” (spettacolo a pagamento, circuito Vivaticket).

FRANCESCO RENGA IN CONCERTO. Il 15 luglio, i giornalisti Lino Patruno e Tommi Guerrieri presenteranno “Imparate dal Sud”, in Largo del Conte alle ore 21.30. Il 16-17 e 18 luglio, invece, si rinnova la tradizionale Festa della Madonna del Carmine a cura della Confraternita dei Carmelitani Scalzi. Il 18 luglio, si terrà “Forever Queen”, tributo alla storia musicale dei Queen. Gli eventi del 22 e del 23 luglio, in Piazzetta Terra e Largo del Conte, saranno il prologo al grande concerto di Francesco Renga che si terrà il 24 luglio, alle ore 22, in Piazza Monte Tabor (ingresso con ticket distribuiti dalla Confraternita dei Carmelitani Scalzi). FESTIVAL DEI GIORNALISMI. Il 28 luglio, Katia Ricci e Rosa Serra presenteranno “Controra” in Largo del Conte alle ore 21.30. Il 29 e il 30 luglio, invece, tornerà per la sua ottava edizione il Festival Gargano dei Giornalismi, con l’assegnazione del “premio Vincenzo Afferrante”: entrambe le serate, con grandi ospiti, si terranno in Piazza San Domenico a partire dalle ore 21.

LO SPETTACOLO DI NINO FRASSICA. Agosto ricchissimo con i mercatini di Campagna Amica, il percorso degli innamorati e il grande spettacolo di Nino Frassica. L’attore siciliano, il 3 agosto, sarà all’anfiteatro Hintermann dalle 21.30 con il suo “Nino Frassica & Los Plaggers Band”, evento a pagamento del circuito Vivaticket. Nelle serate a seguire, il Tributo a Mia Martini, la serata danzante a Piazza Castello, la Sagra della Madonna della Neve il 6 agosto a cura della Confraternita di San Pietro e poi tanto altro ancora con gli artisti di strada, il racconto de Le Donne del Gargano, i talent show e la sesta edizione di Alimentart a cura della CNA.

CHRISTIAN DE SICA. Il 22 agosto, con “Una serata tra amici”, Christian De Sica sarà il protagonista assoluto di uno show che ripercorre tutta la sua carriera di attore, cantante e uomo di spettacolo a 360 gradi.