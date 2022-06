Degrado a Foggia: cittadini organizzano sit-in davanti al Comune

Foggia, 6 giugno 2022 – “Mi chiamo Rocco Scarnecchia e sono un cittadino di Foggia.

Vi scrivo per sottoporre alla Vostra cortese attenzione per comunicarVi che sarebbe mia intenzione promuovere un sit-in pacifico nei pressi del Comune di Foggia , sito in via Garibaldi , sabato 18 Giugno dalle ore 19 alle ore 21, avendo compilato il modello per la suddetta e avendo anche parlato con il Vice Questore per un primo confronto sull’evento”.

Inizia così la nota inviata a Statoquotidiano.it dal cittadino attivo foggiano Rocco Scarnecchia. Una manifestazione pacifica e autorizzata, per protestare contro il degrado cittadino che attanaglia il capoluogo dauno da fin troppo tempo. Lo scopo principale è quello di sensibilizzare le istituzioni affinché si provveda al più presto a riqualificare e ampliare i servizi cittadini.

“Preciso che detta manifestazione avrà il solo scopo di sensibilizzare la pubblica opinione e i media, su un grave problema che costringe i miei concittadini a segnalare disservizi sulla pubblica illuminazione, verde pubblico e immondizia.

Sarà mia cura informare i partecipanti di non intralciare assolutamente le vie di accesso, pedonali, onde consentire un normale deflusso da e verso la struttura in caso di bisogno.

Le chiedo pertanto di autorizzare detta manifestazione con le modalità e gli orari avanti menzionati”, conclude Rocco Scarnecchia.