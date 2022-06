FOGGIA, 06/06/2022 – (gazzettamezzogiorno) È il Foggia-Milano il volo dei sogni. «Stiamo ricevendo una valanga di messaggi e di telefonate, centinaia di persone se potessero farebbero già le prenotazioni su questa tratta.

Ma non ancora si può, ci stiamo adoperando per fare gli operativi. Qualche altro giorno di pazienza…». Chiara Rebughini, direttore commerciale della compagnia Lumiwings, sembra sinceramente sorpresa dal grande afflusso di interesse che si è riversato sulla piccola compagnia che farà ripartire i voli dall’aeroporto Gino Lisa di Foggia. Il primo volo dovrebbe decollare entro fine settembre, dallo scalo di viale degli Aviatori si andrà oltre che a Milano Malpensa anche a Torino, Catania e Verona.

Su queste tracce «c’è meno appeal», riconosce Rebughini. Ma è ancora troppo presto per queste valutazioni e poi per sviluppare il traffico di un aeroporto fermo da undici anni bisogna inventarsi cose nuove, tentare la curiosità dei potenziali passeggeri. La promozione dei voli quando comincia? «La settimana prossima sapremo la data precisa in cui si partirà. Da quel momento in poi partiremo con la promozione dei collegamenti. I voli saranno messi in vendita tramite tutti i siti web di distribuzione, i motori di ricerca e in più apriremo i canali con accesso diretto ai tour operator e alle agenzie di viaggio che si registreranno sul nostro sito». (gazzettamezzogiorno)