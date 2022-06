Giornalisti: accordo Anci-Fnsi per uffici stampa Comuni

Manfredonia (Fg), 6 giugno 2022, (Ansa) – Negli uffici stampa dei Comuni o di raggruppamenti di Comuni dovranno essere obbligatoriamente assunti giornalisti iscritti negli albi professionali (dei pubblicisti o professionisti), inquadrati con il

contratto della pubblica amministrazione come categoria D se laureati, C se non laureati. Il requisito dell’iscrizione nell’albo non è invece obbligatorio per l’incarico di portavoce degli organi di vertice dell’ente. E’ quanto stabilisce il protocollo d’intesa sottoscritto oggia Bari dal presidente dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani e sindaco di Bari, Antonio Decaro e dal segretario generale della Federazione nazionale della stampa, Raffaele Lorusso. Tra gli impegni previsti dall’accordo, di durata triennale, Anci e Fnsi si impegnano a definire un percorso formativo e di aggiornamento, anche con impiego di risorse comunitarie.

“Per una pubblica amministrazione locale – ha detto Decaro – I’interlocuzione costante con i mezzi d’informazione è la premessa ineludibile di un correttoe trasparente

contatto con i cittadini. In un’epoca di affollamento informativo e di difficoltà nel distinguere tra notizie attendibili e no, è importante che la funzione di ufficio stampa

venga affidata a ogni livello della pubblica amministrazione a giornalisti professionisti,

qualificati e preparati sto Vsso ha ricordato che attualmente negli uffici stampa pubblici lavorando circa 2.500 giornalisti.

Il rinnovo del protocollo fra Anci e Fnsi rappresenta un ulteriore passo in avanti verso la compiuta regolamentazione dell’attività degli uffici stampa nei Comuni grandi e piccoli. L’accordo

recepisce anche i principi dell’intesa

sottoscritta fra Aran, organizzazioni sindacali della pubblica amministrazione e Fnsi, entrata

definitivamente in vigore ad aprile scorso. In questo modo sarà garantita ai giornalisti

l’autonomia professionale e riconosciuta la possibilità di accedere all’assistenza sanitaria della Casagit” su base volontaria. (ANSA)