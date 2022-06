La Festa del Triathlon a Vieste premia Emanuela Montanari e Pasquale Di Ghionno

StatoQuotidiano.it, 06 giugno 2022. Domenica 5 giugno 2022 si è svolta, con partenza alle 9.30 da Marina Piccola, nel cuore di Vieste, la prima edizione del triathlon olimpico targato Flipper Triathlon, quinta tappa del circuito Adriatic Series.

Una giornata splendida ha accolto atleti e accompagnatori che sono giunti da tante regioni d’Italia, pronti a godersi gli spettacolari percorsi di questo triathlon olimpico.

Il tratto di mare antistante Marina Piccola, una vera e propria piscina a cielo aperto, ha ospitato i 1.500 metri di nuoto che tra gli uomini hanno visto sin dalle prime bracciate in testa Pasquale Di Ghionno.

Il portacolori del TD Rimini, dopo i due giri, con uscita e corsa sulla sabbia “all’australiana”, ha fatto una transizione veloce e ha tirato dritto per la sua strada: 40K di bici affrontati in solitaria, faccia al vento, riuscendo a mantenere la testa della corsa sul quartetto degli inseguitori.

Dopo la seconda transizione, gli ultimi 10K di corsa: tre giri nel cuore di Vieste che hanno visto Di Ghionno consolidare la sua leadership e chiudere in 2:00:14, con quasi 1’ di vantaggio su Marcello Roncone e 2’28” su Angelo De Pasquale, entrambi portacolori dell’Otrè Triathlon Team.

Nella gara femminile, bella sfida tra Vanessa Lafronza, del CUS Bari, ed Emanuela Montanari della Flipper Triathlon.

Lafronza è stata la più veloce nella frazione di nuoto, è stata poi raggiunta in bici da Montanari e le due sono arrivate insieme alla seconda transizione.

Lafronza è scappata via per prima a piedi, ma nel corso del secondo dei tre giri di corsa è stata nuovamente raggiunta e poi superata da Montanari che è andata a vincere con un ampio vantaggio; terzo posto per Mirela Djurdjevic dell’A3 Fotomeccanica.

Ricco il pasta party offerto dall’Associazione Cuochi di Capitanata, molto partecipata anche la cerimonia delle premiazioni che ha dato visibilità, oltre che agli atleti sui podi assoluti e di categoria di giornata, anche agli atleti più performanti della Combinata Manfredonia Vieste, che ha coinvolto anche la prova del Gargano Triathlon Sprint svoltasi domenica scorsa proprio a Manfredonia.

Diverse le autorità che sono state presenti durante tutto l’arco dell’evento e poi si sono rese disponibili anche per premiare gli atleti sul palco: a partire da Dario Carlino, Assessore allo Sport Comune di Vieste, quindi il Vicesindaco Rossella Falcone, la Comandante della Polizia Locale Caterina Ciuffreda e Francesca Rondine, consigliera CONI Foggia e Presidente FIN Foggia.

Bilancio finale per questa edizione “zero” più che positivo, grazie all’entusiasmo dimostrato anche dagli atleti al traguardo: Carlino e Raffaele Avigliano, Presidente Flipper, hanno così dato l’arrivederci al 2023 per la seconda edizione del triathlon olimpico a Vieste, con la voglia di creare un evento di qualità ancora più elevata e così poter accogliere ancora più atleti.

TOP 3

Classifica completa

DONNE

1 MONTANARI EMANUELA FLIPPER TRIATHLON 2:20:15 (0:24:24 1:12:06 0:43:46)

2 LAFRONZA VANESSA CUS BARI 2:24:10(0:22:22 1:13:52 0:47:589

3 DJURDJEVIC MIRELA A3 FOTOMECCANICA 2:27:35 (0:26:25 1:15:03 0:46:08)

UOMINI

1 DI GHIONNO PASQUALE T.D. RIMINI 2:00:14 (0:20:27 1:02:54 0:36:53)

2 RONCONE MARCELLO OTRÈ TRIATHLON TEAM 2:01:13 (0:21:54 1:02:25 0:36:55)

3 DE PASQUALE ANGELO OTRÈ TRIATHLON TEAM 2:02:42 (0:22:20 1:02:07 0:38:15)