Manfredonia, continua fermo pescherecci: pesce fresco è africano

MANFREDONIA (FOGGIA), 06/06/2022 – (quifinanza) “Abbiamo avanzato tre ipotesi da portare avanti: il prezzo fisso sul gasolio con un tetto massimo di 70 centesimi che ci consenta subito di poter tornare in mare; passare il credito di imposta dal 20 al 50% ed infine il blocco immediato dei mutui.

E se per attuare queste nostre richieste occorre tempo abbiamo chiesto il fermo facoltativo di emergenza che avevamo proposto inizialmente”. E’ quanto hanno riferito i componenti della delegazione di pescatori del comparto marittimo di Manfredonia (Foggia) che nel pomeriggio del primo giugno hanno incontrato Alessandra Sartone sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze per protestare contro il caro gasolio.

Orate dalla Tanzania e seppie dalle Seychelles

Intanto, in scia alla protesta dei pescherecci, il pesce straniero spopola in pescherie e supermercati di mezza Italia: dalle orate dalla Tanzania passando per il pangasi dal Vietnam fino alle seppie dalle Seychelles. “Quando hanno cominciato a tirar fuori le cassette dai Tir, sui cartellini rossi erano segnate queste provenienze – ha spiegato a Repubblica il pescatore Fedele Cianfrini -. Non è solo congelato, provate a immaginare da quanto tempo è in viaggio quel prodotto e quante “polverine” devono averci messo dentro”. (quifinanza)