Orsara ricorda Floredana Arnò: “Donna straordinaria, tante iniziative grazie a lei”

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – “Con Floredana Arnò, la provincia di Foggia perde una persona attenta, sensibile, una donna capace di ideare e di supportare tanti progetti culturali di altissimo valore.

Aver potuto collaborare con lei a diverse iniziative è stato un onore per il Comune di Orsara di Puglia. Ha sempre accolto le nostre richieste quando c’era da lavorare per il territorio, portando più volte il suo impegno qui a Orsara.

Ricordiamo ancora con gioia le iniziative sulla cultura alimentare e l’importanza di un’alimentazione sana. La Comunità di Orsara esprime le sue più sentite condoglianze a familiari, amici, colleghe e colleghi di Floredana”. E’ Tommaso Lecce, sindaco di Orsara di Puglia, a esprimere il proprio cordoglio e quello della comunità che rappresenta per la dolorosa scomparsa di Floredana Arnò, già presidentessa del Club Unesco di Foggia, esponente tra le più attive e lungimiranti dell’impegno culturale in Capitanata.

Una delle ultime iniziative che avevano visto in prima fila Floredana Arnò, a Orsara di Puglia, si svolse il 26 novembre 2019, pochi mesi prima che l’emergenza pandemia chiudesse le porte per oltre due anni a qualsiasi iniziativa. In quella occasione, la presidentessa del Club Unesco di Foggia consegnò personalmente agli studenti orsaresi le borracce ecologiche.

“La ricordiamo come una persona ricca di umanità e sensibilità verso gli altri, con un largo orizzonte di vedute capaci di anticipare il futuro”, ha concluso Tommaso Lecce.