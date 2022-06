Chiedo a Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia di fermare questa decisione scellerata e ridiscutere immediatamente le tariffe orarie e gli abbonamenti previsti. I consiglieri di opposizione hanno firmato una mozione per discutere sull’argomento, eravamo in attesa della convocazione di un consiglio comunale previsto per oggi, che inspiegabilmente non è stato convocato. Non abbiate paura di trattare l’argomento perché insieme potremmo trovare le soluzioni migliori per la città. Manfredonia prima di tutto!”