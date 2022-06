Slot machine gratis: perché giocarci

Forse sei un estimatore dell’iGaming o semplicemente ti piace intrattenerti sul web con i giochi digitali più disparati. Ma se sei un fan dei giochi da casinò e non hai voglia di investire risorse reali, esiste un modo per divertirti comunque. In questo articolo parleremo di slot machine gratis e del perché giocarci, se ami rilassarti su internet.

Cosa sono le slot machine gratis?

I migliori casinò online offrono una moltitudine di giochi, per cui per un giocatore, sarà davvero difficile non trovare qualcosa che rientri nei propri gusti.

In particolare i siti di gioco propongono svariate Videoslot, ovvero sistemi computerizzati, basati su software gestiti tramite algoritmi RNG.

Si tratta di meccanismi che consentono un gioco equo, trasparente e soprattutto non manipolabile da ingerenze esterne. Questi giochi di slots in Italia solitamente si trovano nei casinò legali legittimati da ADM (Agenzia Dogane e Monopoli).

Si tratta di giochi semplici, in tutto e per tutto simili alle macchinette slot cabinate che puoi trovare nei casinò tradizionali.

In altre parole, le slot digitali rappresentano uno spazio virtuale in cui intrattenersi con i migliori giochi da casinò. E ogni sito di gioco che si rispetti, garantisce la possibilità di testare le slot machine gratis online. Forse non sei un amante del web e delle nuove tecnologie e l’idea di giocare online, seppur gratis, non ti alletta.

Per questo metteremo in evidenza perché provare slot gratis è uno strumento valido per ogni tipo di giocatore.

• I migliori titoli di slots sono gratuiti

Come abbiamo anticipato, le software house leader nel mondo che rilasciano costantemente tantissimi giochi di slots gratis, concepiscono prima di tutto la versione demo gratis di questi titoli.

Pensiamo a Gonzo’s Quest; Book of Ra, Dead or Alive o Reactoonz: i diversi casinò digitali consentono di testare la versione free, senza pagare un centesimo.

Inutile dire che recarsi fisicamente in una classica struttura di gioco ha dei costi e soprattutto non è prevista la possibilità di giocare gratis alle slot.

• La ludicizzazione dei giochi di slots

Le macchinette slot dei casinò fisici non consentono una delle caratteristiche più accattivanti dei moderni giochi di slots: l’introduzione della ludicizzazione (gamification).

Ma cos’è esattamente la ludicizzazione delle slot machine? Si tratta di una funzionalità importata dai giochi online e introdotta nei casinò online. La ludicizzazione consente ai gamer di salire di livello durante il gioco, monitorando i progressi, proprio come nei videogame.

Sostanzialmente i moderni videogiocatori hanno la possibilità di accedere agli account di gioco per riprendere dal punto in cui avevano lasciato.

Un’opportunità non possibile nei casinò tradizionali, dove per definizione occorre essere fisicamente presenti in tutta la sessione di gioco.

Infatti, qui hai la chance di interrompere il gioco, ma non di riprenderlo dal punto in cui ti eri fermato.

Inoltre, grazie alla gamification è possibile costruire un’esperienza di comunità online anche con altri giocatori, simile a quella dei videogame online moderni.

L’appartenenza alla community dà la possibilità di chattare; scambiare opinioni, creando un’esperienza meno solitaria rispetto al gioco con cabinati delle macchinette slot, soddisfacendo l’esigenza di una maggiore socialità, seppur virtuale.

• Le slot machine gratis offrono premi

Nonostante si tratti di un gioco con soldi finti, a volte le slot machine gratis regalano premi e in alcuni casi dei vantaggiosi Bonus Casino, come i Bonus di Benvenuto che andranno ad aumentare il credito di gioco nel caso di scommessa con soldi veri.

Più Bonus e più premi, quindi. E questo è un altro motivo della crescente popolarità delle slot online gratuite. I Bonus dei casinò sono un incoraggiamento a giocare alle slot online gratuite.

• Una moltitudine di giochi fra cui scegliere

Quando parliamo di slot machine gratis, l’offerta prevede davvero una moltitudine di titoli fra cui scegliere. Il vasto catalogo dei migliori siti di gioco – aggiornato costantemente con nuovi giochi ogni settimana o ogni mese – è a disposizione dei bettor che desiderano provare le novità.

Il gioco da casinò online sta diventando popolare proprio perché i giochi di slots gratuiti danno la possibilità di testare il gioco senza rimetterci, prima di puntare soldi veri.

In più le slot machine gratis sono sfruttabili anche da casa e invogliano tante persone a provarle. Soprattutto perché per motivi organizzativi o di tempo, in molti non possono frequentare le strutture tradizionali di gioco.

In effetti, questa opzione consente la possibilità di godersi il gioco senza andare per forza in un casinò tradizionale. Sebbene l’esperienza in un casinò fisico sia piacevole e appagante, può risultare costosa poiché occorre preventivare i costi di trasferta, di alloggio, e considerare anche l’eventuale dress code del casinò che deve essere rispettato. Spesso è importante vestirsi in modo elegante per accedere alle sale da gioco dei casinò.

Conclusioni sul perché giocare alle slot machine gratis

Come abbiamo avuto modo di osservare, giocare alle slot machine gratis comporta diversi vantaggi che trovano la loro ragione d’essere nella complessità del mondo virtuale moderno.

Infatti, le slot machine gratis online hanno incalcolabili vantaggi, fra cui la possibilità di scelta fra un’infinità di titoli; la possibilità di accaparrarsi Bonus Casino per rendere più interessante l’esperienza di gioco. Inoltre, la possibilità di vivere i giochi di slots, in un’ottica simile a quella dei videogame più popolari. Infatti, grazie al processo di ludicizzazione progressivamente trasferito alle slot machine gratis, è possibile salire di livello; monitorare i progressi, e costruire un senso di community con altri gamer.

Infine, l’esperienza dei casinò online consente di vivere appieno l’atmosfera delle sale da gioco tradizionali, senza costi aggiuntivi o limiti di tempo. E soprattutto di giocare alle migliori slot machine gratis senza rimetterci personalmente in termini economici.

Il gioco da casinò, tuttavia, per definizione è un’attività rischiosa. Quindi prima di puntare soldi veri, pensa razionalmente alle tue finanze preventivando una cifra di investire nelle tue attività di scommessa.

Non spendere mai più denaro di quanto potresti permetterti. E soprattutto ricorda che esiste un vantaggio della casa che riguarda ogni gioco da casinò. In sintesi, è molto più facile perdere che vincere. Un'esperienza di gioco è positiva, se fatta con testa e ragionevolezza.