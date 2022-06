Decisione che viene da lontano e chi attribuisce colpe ai Commissari o alla nuova amministrazione, o non conosce i fatti o mente per convenienza. Non è difficile immaginare quali potessero essere i tornaconti per coloro che presero tale decisione, basta vedere cos’è successo in tutti gli altri casi in cui sono stati affidati ai privati servizi che potevano essere tranquillamente internalizzati, ma la caduta anticipata della passata amministrazione e il successivo commissariamento di 2 anni a seguito dello scioglimento per infiltrazioni mafiose, hanno scombussolato i piani di qualcuno.

Nel caso specifico, tale servizio, si sarebbe potuto gestire internamente con costi bassissimi per l’ente, tariffe ridotte per i cittadini ed entrate certe nelle casse Comunali. Sicuramente i Commissari, ma soprattutto la nuova Amministrazione avrebbero potuto fare delle scelte più coraggiose assumendosi dei rischi e delle importanti responsabilità ma non era facile come non lo sarebbe stato per chiunque. Allo stesso tempo trovo prematuro giudicare la decisione dell’attuale amministrazione di non aver messo in discussione il contratto con la società che gestirà tale servizio perché, se davvero la popolazione riuscisse a portare avanti ad oltranza questa protesta, forse potrebbe essere la società stessa a rinunciare al servizio per mancata convenienza economica, ritirandosi senza penali e gravi conseguenze economiche per lente.

Abbiamo la possibilità di incidere essendo parte attiva di un processo di cambiamento provando a condizionarlo. Si ai parcheggi a pagamento a Manfredonia, No a questa forma di gestione e condizioni. Continuare uniti in questa protesta pacifica potrebbe essere l’unica vera soluzione”.