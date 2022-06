Superbonus, Bellomo: “Chi ci guadagna sono le banche. A Bari centinaia di denunce per truffe”

StatoQuotidiano.it, 06 giugno 2022. “Prendi i soldi e scappa. Non è il remake di un vecchio film di Woody Allen, ma quello che sta accadendo a tante famiglie pugliesi. Soltanto a Bari, dall’inizio dell’anno ammontano già a centinaia, al ritmo anche di cinque al giorno, le denunce di truffe per lavori edili mai effettuati o non completati.

In dodici mesi, sono molte le aziende che hanno riconvertito l’attività, con un mix di improvvisazione e spregiudicatezza che non è la migliore garanzia per chi ha bisogno di ottenere ristrutturazioni eseguite, quando sono eseguite, a regola d’arte. Tuttavia, non si può buttare via il bambino con l’acqua sporca. Occorre garantire la piena attuazione delle norme, perseguendo chi compie azioni illegali ed effettuando tutti i necessari controlli, a tutela, anche preventiva, dei cittadini pugliesi.

Altrimenti, si corre il rischio più che concreto che a trarre profitto da una situazione di caos, potenziali truffe e incertezza legislativa siano essenzialmente gli istituti bancari, sempre pronti a chiudere i cordoni della borsa o ad aprirli, quando conviene, con speculazioni che fanno precipitare la cessione del 110 senza lode del cosiddetto Superbonus anche di 20 punti percentuali.