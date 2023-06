A Manfredonia si parla delle straordinarie scoperte a Grotta Scaloria

MANFREDONIA (FOGGIA) – Il 9 giugno 2023 alle ore 19,00, presso il Salone del Circolo Unione Manfredonia, in Via Arcivescovado, 2, si terrà un incontro di studi su Grotta Scaloria, organizzato dal Circolo Unione Manfredonia in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Barletta Andria Trani e Foggia e l’Istituto Italiano per l’Archeologia Sperimentale di Genova.