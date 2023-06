Anche a Foggia la Giornata Nazionale per la Salute della Mano

Foggia – Torna, per la nona edizione, la Giornata Nazionale per la Salute della Mano, un’iniziativa promossa dalla SICM – Società Italiana di Chirurgia della Mano, che si svolgerà sabato 10 giugno nelle principali città italiane, tra cui Foggia, presso la Struttura di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva Universitaria del Policlinico di Foggia, diretta dal Prof. Aurelio Portincasa, con l’obiettivodi sensibilizzare i cittadini sul corretto approccio diagnostico-terapeutico verso le principali patologie della mano.

In occasione della Giornata, i centri aderenti all’iniziativa su tutto il territorio nazionale offriranno ai cittadini un consulto specialistico gratuito.

Le visite potranno essere prenotate ilgiovedì, venerdì e sabato, chiamando il numero 0881.73.62.13dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e si svolgeranno presso l’ambulatorio della Chirurgia Plastica Universitaria sito al piano interrato del plesso DEU – Dipartimento Emergenza Urgenza.

La chirurgia della mano è la specialità che si occupa di patologie come l’artrosi, l’artrosi del pollice (rizoartrosi), le malattie degenerative, quelle reumatiche, le malattie tendinee e le malformazioni congenite, oltre alle lesioni nervose, agli esiti di traumi sul lavoro e domestici, al tunnel carpale e al dito a scatto e la malattia di Dupuytren.

Il ruolo dello specialista è fondamentale non solo nella gestione delle emergenze, ma anche nella risoluzione delle più comuni patologie.

La Giornata Nazionale per la Salute della Mano 2023si conferma un’iniziativa pensata per far comprendere non solo che esiste uno specialista della mano, ma soprattuttoche questo specialista lavora in sinergia con un’equipe presso un Centro dedicato.La Giornata Nazionale sarà, quindi, l’occasione per mettere in risalto i Centri di riferimento presenti sul territorio ed il loro operato.