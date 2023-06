Tommaso Pasqua lascia la presidenza dell’Asp di Chieuti “Castriota e Corropoli” dopo la nomina di Vittorio Presutto operata dal presidente della giunta regionale Michele Emiliano. La nomina è divenuta effettiva a partire da oggi.

“Esprimo sentimenti di ringraziamento verso lo stesso Presidente Emiliano e l’intera Giunta Regionale- scrive nella lettera di benvenuto- per avermi consentito di svolgere il compito di Presidente della ASP per sette anni, a partire dal 2016″.

“Credo di aver svolto il compito con ‘disciplina ed onore’ cercando di migliorare le strutture di proprietà della ASP, di incrementare e migliorare i servizi offerti alla parte più debole delle comunità di Chieuti, Poggio Imperiale e Serracapriola, di valorizzare il patrimonio

immateriale costituito dalle associazioni e dalle persone che mi hanno aiutato in questo compito

Al loro pari, non credo di essermi mai risparmiato e di certo non ho mai recriminato per aver svolto questo gratificante compito a titolo gratuito”.

Ringrazia i sindaci dei Comuni di Chieuti, Poggio Imperiale e Serracapriola con i quali- dice- “ho avuto rapporti istituzionali e relazioni personali sempre improntate a trovare le migliori soluzioni per l’ASP, anche a costo di affrontare positive conflittualità.

Ringrazia, inoltre, i componenti del Consiglio di Amministrazione – Giovanni Licursi, Giacomo Occhionero, Michele Giannubilo e Antonio Magnocavallo – insieme al Direttore Generale, dott. Michele Ferro, le dipendenti della ASP, i Presidenti delle Cooperative che hanno gestito e gestiscono i servizi, le responsabili della struttura di Serracapriola, Maria Domenica Caroppi e Maria Lombardi, e ogni singolo operatore che ha prestato la propria opera personale e professionale al servizio delle persone fragili che vivono nelle strutture della ASP.

Ringrazia, ancora, i dipendenti dell’Hopeificio: “Dei loro sorrisi ho riempito i miei giorni di impegno Istituzionale.

Ho chiesto Direttore Generale di convocare ad horas il neo Presidente per il passaggio di consegna, visti i progetti in essere e le scadenze ad essi connessi, richiedono decisioni immediate, a partire dal più efficace ed efficiente utilizzo dei 5 milioni di euro ottenuti mettendo a frutto le opportunità offerteci dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Ho imparato tanto in questi anni e sono grato a chi ho incontrato. A tutti chiedo scusa per gli errori certamente commessi, invitandoli ad assumere la consapevolezza che tutti siamo necessari e nessuno è indispensabile”, conclude Tommaso Pasqua.