La diffusione della Cicogna bianca all’Oasi Lago Salso di Manfredonia

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Era il lontano 2004 quando il Parco Nazionale del Gargano, in collaborazione con il Centro Studi Naturalistici Onlus, intraprese un progetto di conservazione della natura che aveva come specie target la Cicogna bianca. Già da diversi anni i ricercatori del CSN osservavano diversi individui in migrazione sostare in Capitanata, specialmente nell’area delle zone umide sipontine ed in particolare presso il Lago Salso.

Sulla base di alcuni segnali positivi (nel 1999 nidificò una coppia a Cerignola e dal 2004 un’altra coppia al Lago Salso), venne avviato un progetto di ripopolamento della Cicogna bianca in Capitanata.

Foto di Oasi Lago Salso