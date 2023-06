“Mamma mia che Pescara – Foggia sarà!”. Già polverizzati 11mila biglietti

(ANSA) – PESCARA, 6 giugno – I punti vendita dei biglietti per la partita Pescara-Foggia sono stati presi d’assalto dai tifosi della squadra biancazzurra: sin dalle prime ore del mattino si sono formate lunghe code per acquistare i tagliandi che consentiranno di assistere alla partita decisiva per la promozione in Serie B.

La curva nord, con 4.800 biglietti disponibili, è stata esaurita in meno di tre ore. Alle 13, erano stati venduti complessivamente 11.241 biglietti.

È possibile che si raggiunga il sold out per l’incontro in programma giovedì 8 giugno alle 20:30 presso lo stadio Adriatico.

Le autorità locali, tra cui Prefettura e Questura, hanno predisposto un servizio d’ordine rafforzato. Per la partita Pescara-Foggia, è stato vietato ai residenti della provincia di Foggia l’acquisto dei biglietti. Tuttavia, è prevista la presenza di circa 700 sostenitori rossoneri provenienti da altre province, compresa l’Abruzzo. (ANSA)

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI