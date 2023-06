Manfredonia – Proseguono da parte dell’Amministrazione comunale le operazioni di restyling e messa in sicurezza delle strade comunali anche attraverso il finanziamento di “StradaXStrada” della Regione.

Terminati ieri i lavori di rifacimento asfalto di Via delle Antiche Mura (tratto Via Arcivescovado – Via Palatella) e via Primo Maggio.

Aperto questa mattina il cantiere per il rifacimento di Via Tratturo del Carmine.