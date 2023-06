Manfredonia: lavori in corso dell’Acquedotto, disagi per erogazione

Manfredonia, 6 giugno 2023. Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Manfredonia. I lavori riguardano l’inserimento di organi di manovra e la contestuale riparazione di una perdita idrica in via Scaloria.

Lo rende noto il sindaco di Manfredonia Gianni Rotice.