Manfredonia, Salvemini: “Rifacimenti manto stradale frutto del mio lavoro”

MANFREDONIA (FOGGIA) – Attraverso un intervento odierno, il già assessore con delega ai lavori pubblici, Angelo Salvemini, (succeduto da Lucia Trigiani, con delega poi revocata dopo il cd ‘caso abusivismo’ su “Fuori dal coro”) ha rivendicato su un post su Facebook il suo ruolo determinante nell’attuazione dei lavori al manto stradale attualmente in corso.

“Via Tratturo del Carmine, via Coppa del Vento, via Feudo della Paglia, porzione di viale di Vittorio (parcheggio prospiciente all’associazione P.A.S.E.R.) nonché via delle Antiche Mura, via Palatella, via I Maggio, via Scaloria, prolungamento viale di Vittorio e tanto altro… Rifacimenti manto stradale frutto del mio lavoro” scrive l’ex Assessore.

“Trattasi, i primi, di ripristini Enel; i secondi rifacimenti resi possibili grazie ai fondi della Regione Puglia “progetto Strada per Strada”). A breve, inoltre, partiranno anche i lavori di realizzazione del rondò all’intersezione tra viale dei Crociati e via Gen De Finis (Fondi ex Gozzini). Oggi ho persino coadiuvato la ditta esecutrice dei lavori nell’operazione di rimozione dei veicoli parcheggiati sulle strade oggetto di intervento. Tanto comunico in qualità di cittadino manfredoniano, già assessore ai lavori pubblici, rappresentante di 719 elettori + IVA” conclude Salvemini.