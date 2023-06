Omicidio Andrea Gaeta nel Foggiano, giovane condannato a 22 anni

FOGGIA – E’ stato condannato a ventidue anni di reclusione Mirko Tammaro il giovane di 26 anni processato per l’omicidio di Andrea Gaeta. La sentenza è stata emessa ieri al termine del processo che si è svolto con il rito abbreviato. Nella sua requisitoria il pubblico ministero Dominga Petrilli aveva chiesto per Tammaro una condanna a 39 anni di reclusione poi scesa a 26 anni per lo sconto di un terzo della pena come prevede il rito abbreviato.

Condanna scesa ulteriormente a 22 anni nella sentenza di ieri. Tammaro, reo confesso, è stato accusato di omicidio volontario.

La notte tra il 2 e il 3 settembre Tammaro vide la ex fidanzata che stava trascorrendo la serata con Gaeta e altri suoi amici. Qualche ora dopo, secondo l’accusa, affrontò la vittima e la uccise mentre era in auto. Andrea Gaeta era figlio di Francesco ritenuto dagli inquirenti esponente di spicco della criminalità organizzata di Orta Nova.

Esattamente un mese dopo, il 3 ottobre, qualcuno ha ucciso Gerardo Lorenzo Tammaro, il padre di Mirko, a pochi metri della sua abitazione. Il legale dell’imputato, l’avvocato Antonello De Cosmo attenderà le motivazioni della sentenza, che saranno depositate entro 90 giorni, per decidere se proporre appello. Lo riporta Rainews.