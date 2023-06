“Salviamo la Casa di Riposo Anna Rizzi”, Rotice incontra gli studenti

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Terminato poco fa l’incontro “Salviamo la Casa di Riposo Anna Rizzi” organizzato dagli studenti del Liceo “Galilei Moro”. Come già detto nell’incontro del 3 maggio scorso in Aula Consiliare, il percorso per salvaguardare e rilanciare la struttura va nella direzione di un bando pubblico per affidare la gestione pluriennale ad un soggetto privato che si faccia carico dei lavori di adeguamento ed accreditamento, nonché di assorbimento del personale.