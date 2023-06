San Giovanni Rotondo, 6 giugno – “Per alcuni potremmo sembrare irresponsabili, ma ogni volta che li guardo e li stringo tra le mie braccia, sono felice.

Ammetto che non è facile: avere sette figli è impegnativo, ma è un’avventura che riempie la mia vita di gioia.”

Leonarda Polignone, una giovane donna di 31 anni di San Giovanni Rotondo, è una super mamma. Ha dato alla luce il suo settimo figlio il 2 giugno scorso, quando è nata Filomena, un dolce batuffolo capelluto di poco più di 3,2 chili e lungo 50 centimetri. “È stato un parto veloce”, racconta. “Filomena è nata in pochi minuti, per la gioia dei suoi sei fratelli”. Questa piccola creatura, chiamata così in ricordo della zia scomparsa due anni fa, è circondata dall’amore di Alex, 15 anni, Marzia, 13, Samuel, 10, Fabiana, 7, Nicolò, 4 e Désirée Pia, 2.

Leonarda si occupa a tempo pieno dei suoi figli, mentre suo marito Roberto, quattro anni più grande, lavora come carpentiere.

“Filomena è stata desiderata tanto quanto gli altri: mio marito sognava un’altra bambina e siamo stati accontentati”, racconta al telefono mentre intorno a lei risuonano le voci dei bambini.

“Sia io che Roberto veniamo da famiglie numerose: abbiamo quattro fratelli ciascuno”, aggiunge la neo mamma. “Certo, qui c’è sempre un costante trambusto, ma non riesco a immaginare la nostra casa in modo diverso”. Ognuno nella famiglia Maruzzi ha compiti precisi, i fratelli più grandi aiutano i più piccoli, specialmente durante l’anno scolastico, ma “in alcuni casi accade esattamente il contrario”, racconta Leonarda spiegando che “è fondamentale stabilire delle regole e se tutti le rispettano, è più semplice”.

Filomena è nata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia di Casa sollievo della sofferenza e Leonarda ringrazia tutto il personale, in particolare l’ostetrica Michela Villani e il ginecologo Raffaele Faioli, che l’hanno assistita.

Sta pensando di avere un altro figlio? “No”, risponde sorridendo. “Vorrei fermarmi qui. Almeno per ora.” (ANSA)