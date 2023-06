Schiavone: “Cercasi Assessore ai lavori pubblici a Manfredonia”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Con il ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฒ๐˜๐˜๐—ผ ๐—ฆ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฎ ๐˜ ๐—ฆ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฎ ๐—ณ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฃ๐˜‚๐—ด๐—น๐—ถ๐—ฎ, finalmente la cittร di Manfredonia potrร avere alcuni tratti stradali completamente rifatti. La cittร oggi รจ un cantiere a cielo aperto e, per la mole degli interventi previsti, avrebbe l’assoluta necessitร di un coordinamento continuo da parte dell’assessorato ai lavori pubblici, settore in cui perรฒ manca proprio l’assessore di riferimento.

Di fronte a questi disservizi, l’amministrazione Rotice cincischia ancora sulla palla e inspiegabilmente nicchia sulla nomina dell’assessore ai lavori pubblici che manca ormai da troppo tempo. E’ evidente che c’รจ qualcosa che non quadra! Sono passati ormai 40 giorni dalle dimissioni dell’ormai ex assessore ai lavori pubblici Lucia Trigiani e ad oggi non si vede l’ombra del suo sostituto.