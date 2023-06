Si sfila il passamontagna dopo la rapina, arrestato a Barletta

(ANSA) – BARLETTA, 6 giugno – Il caldo potrebbe aver giocato un brutto scherzo a un rapinatore di Barletta.

Mentre faticava a pedalare dopo aver commesso una rapina presso un supermercato locale, l’uomo si è tolto il passamontagna, lasciando il volto scoperto e venendo così immortalato dai sistemi di videosorveglianza diffusi in tutta la città.

Gli agenti del commissariato locale sono riusciti a identificarlo e arrestarlo. Si tratta di un individuo di 37 anni, residente nella zona, con precedenti penali, accusato di aver compiuto due rapine in meno di un mese.

La prima rapina risale al 28 agosto scorso. Le telecamere di sicurezza del punto vendita hanno catturato l’uomo che si avvicinava in bicicletta.

Nonostante le alte temperature, indossava un passamontagna, un pantalone in felpa scuro, un maglione a righe e un paio di ciabatte.

L’uomo è riuscito a commettere il colpo in pochi secondi: si è avvicinato alla cassa, ha preso il denaro e si è dato alla fuga.

Tuttavia, pedalare doveva essere stato un’impresa faticosa, così ha deciso di togliersi il cappuccio e continuare la fuga.

Il 24 settembre successivo, ha compiuto un’altra rapina sempre in un supermercato di Barletta.

Questa volta, il rapinatore indossava un giubbotto azzurro e blu, un pantalone scuro, un cappello blu con falda rossa e gialla e delle sneaker dai lacci fluo azzurri, gialli e arancioni.

Anche in questo caso, la rapina è stata eseguita in pochissimo tempo: il rapinatore, con il volto coperto, ha preso il denaro e si è allontanato a piedi. Anche in questo caso, le telecamere di videosorveglianza sono state fondamentali per seguire le sue tracce. Dopo aver confrontato le immagini, ascoltato i testimoni e consultato i loro database, la polizia è risalita all’uomo di 37 anni e lo ha arrestato. Attualmente si trova in carcere. (ANSA)