Tragedia del lavoro in Puglia: operaio di 23 anni investito e ucciso

BARI – Travolto da un’auto sulla provinciale 231, all’altezza di Terlizzi, in provincia di Bari: un operaio di 23 anni, originario di Corato, è morto per le ferite riportate. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 7,30.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo, che lavorava in una ditta che si occupa di pulizia stradale, è stato investito al km 119+600 da una donna di Andria (Bat) alla guida di una Dacia.

Fonte: terlizziviva

L’autista, che non avrebbe visto il giovane, si è fermata a prestare soccorso. All’arrivo del 118 gli operatori sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso.Sul posto, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e procedere alle indagini, i carabinieri del comando di Molfetta e il personale dello Spesal della Asl di Bari. Lo riporta Repubblica Bari.