Trovati in un tombino i documenti di Giulia Tramontano

MILANO – Recuperati patente, bancomat e carta di credito di Giulia Tramontano in un tombino di viale Enrico Fermi nell’area parcheggio del capolinea della linea gialla Comasina. Era stato il compagno Alessandro Impagnatiello, nella sua confessione, a rivelare di averli gettati in un tombino nei pressi del capolinea della metropolitana 3 Comasina, insieme al cellulare della 29enne (ancora non ritrovato).

Nell’appartamento della coppia è stato sequestrato il coltello usato per l’omicidio.

“L’arma è stata repertata. Sapremo tutto quanto all’esito”, ha riferito l’avvocato Giovanni Cacciapuoti, legale della famiglia di Giulia Tramontano, lasciando il sopralluogo degli inquirenti nella abitazione di via Novella a Senago.

© Andrea Siravo – Agi Il sopralluogo in casa di Giulia Tramontano

Era stato lo stesso Impagnatiello, nell’udienza di convalida davanti al gip, a indicare il luogo del ritrovamento dell’arma. “Il coltello l’ho lavato e rimesso su un ceppo posto sopra il forno della cucina” aveva rivelato il reo confesso.

Presenti al sopralluogo anche la procuratrice aggiunta Letizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo. Le titolari dell’inchiesta sono rimaste per più di un’ora prima di rientrare in procura. Lo riporta l’Agenzia AGI.