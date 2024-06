GIOVEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Daunia, murge, Tavoliere, litorale adriatico settentrionale, litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3900 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da poco mosso a mosso.

AL VIA UNA FASE SOLEGGIATA E DAI CONNOTATI ESTIVI– Dal 6 giugno si apre una nuova fase stabile, per effetto di una rimonta anticiclonica foriera di ampi rasserenamenti e un graduale rialzo delle temperature: le massime si attesteranno su valori prossimi o superiori alla soglia dei 30-32°C nei settori pianeggianti non mitigati dalle brezze e lungo il versante ionico, ulteriore rialzo nel weekend. I venti spireranno deboli, o al più moderati ed a regime di brezza. Per tutti gli aggiornamenti consultate il sito e l’App di 3BMeteo.

(3bmeteo)