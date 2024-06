CASSANO – Due persone arrestate per sfruttamento di lavoratori agricoli

Avrebbero sfruttato le condizioni di bisogno di numerosi lavoratori agricoli – in gran parte italiani – minacciandoli e vantando presunti legami con clan del capoluogo pugliese. Per questo motivo, un uomo e una donna sono stati arrestati dai carabinieri di Cassano delle Murge in un’operazione anticaporalato condotta insieme all’Ispettorato del Lavoro. L’accusa nei loro confronti è di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

L’inchiesta è partita dalla denuncia di una donna vittima di sfruttamento e riguarda la campagna agricola tra maggio e luglio 2021, proseguendo fino a giugno dello scorso anno. In totale, sessantotto persone – di cui due straniere – sono state sfruttate, reclutate dai caporali e pagate molto meno rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Dall’analisi dei libri mastri, dove venivano annotati i nomi dei lavoratori e le giornate di lavoro per determinarne la retribuzione, è emerso che gli agricoltori venivano pagati circa 4,60 euro all’ora, rispetto agli 11 euro previsti dalla legge. Chiunque si ribellasse riceveva telefonate minatorie in cui i caporali si vantavano di essere legati a noti clan camorristici di Bari. Inoltre, è stato accertato che 25 dei lavoratori impiegati illegalmente nelle campagne erano anche percettori del reddito di cittadinanza.

Oltre all’arresto dei due caporali, sono state controllate dieci imprese che avrebbero sfruttato la manodopera proposta dai caporali, operanti tra Cassano delle Murge, Turi, Acquaviva delle Fonti e Rutigliano. Sono dodici i titolari che avrebbero reclutato i lavoratori attraverso l’attività di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, violando le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.