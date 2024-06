Due medici sono stati aggrediti presso il presidio ospedaliero “G. Tatarella” di Cerignola, in un episodio che si è verificato per motivi apparentemente futili, basati su un fraintendimento. L’incidente è avvenuto alcuni giorni fa nella sala medici del reparto di Medicina Interna dell’ospedale, quando un uomo e una donna si sono avvicinati portando con loro uno smartphone e mostrando a un medico di turno alcune foto di un loro parente anziano, appena dimesso.

Attraverso le fotografie, i due hanno accusato il medico di aver causato un tumore al loro congiunto, nonostante i tentativi del sanitario di spiegare che si trattava di una piaga da decubito, una complicazione comune in pazienti costretti a letto per lunghi periodi. L’uomo, in particolare, ha perso il controllo, minacciando violentemente sia il medico che un suo collega intervenuto da Barletta, e un infermiere che si è unito alla scena. Le minacce si sono trasformate in azioni fisiche, con strattoni e spinte violente contro un muro. Solo dopo un po’ di tempo e l’intervento congiunto dei tre, con spiegazioni e chiarimenti, la furia dell’aggressore si è placata. “Se chiami qualcuno, vi ammazzo. Vi metto sotto con la macchina”, avrebbe minacciato.

La disavventura si è conclusa, questa volta, dato che è stata sporta regolare querela a seguito di lesioni personale e minacce.

Lo riporta Antennasud.com