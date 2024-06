“Domenico La Marca chiude la sua campagna elettorale venerdì 7 giugno in Piazza Castello

È arrivato il tempo di fare futuro!

Il voto dell’8 e del 9 giugno è vicinissimo. Vi aspetto, per questo motivo, venerdì 7 giugno (alle ore 20.00 in Piazza Castello), per l’ultimo incontro pubblico della mia campagna elettorale. Non un comizio tradizionale, ma un momento di festa per ripercorrere questo mese di incontri, volti, mani, idee; e per parlarvi, ancora una volta, della Manfredonia che sogno, la Manfredonia del futuro.

Vi aspetto numerosissimi perché solamente tutti insieme possiamo scrivere una nuova pagina politica per la nostra città. Non mancate!”.

(nota stampa Domenico La Marca, candidato a sindaco, centrosinistra “Insieme per Manfredonia”).