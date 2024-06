Il premier albanese “Edi Rama è uno dei migliori leader europei ed è anche molto astuto: sta ottenendo molti fondi, sta favorendo le imprese albanesi, ha buoni rapporti con un leader dei paesi fondatori dell’UE e secondo la sua visione, l’Albania deve entrare nell’Unione Europea il più rapidamente possibile“.

Queste le parole del governatore della Puglia, Michele Emiliano, durante la trasmissione Tagadà su La7, in merito al protocollo Italia-Albania per la creazione, in Albania, di due centri per migranti con un costo previsto di 670 milioni di euro per 5 anni.

Emiliano ha dichiarato di essere “molto amico di Edi Rama, uno che riesce sempre a vincere perché ottiene fondi, favorisce le sue imprese, fa un favore alla Meloni e facilita l’ingresso del suo Paese nell’UE. Ma non è colpa di Edi Rama“.

Emiliano ha inoltre spiegato che, secondo il protocollo, “noi mandiamo in Albania eventualmente i capifamiglia maschi, mentre non possiamo mandare né le donne né i bambini che per legge devono rimanere qui da noi. Di conseguenza, separiamo i nuclei familiari e ne trasferiamo pochissimi”.

Lo riporta Ansa.it