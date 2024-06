Tutto come previsto: Pino Di Carlo è stato eletto nuovo presidente della Camera di Commercio di Foggia per il quinquennio 2024-2029. Il consiglio lo ha scelto con voto palese – 21 preferenze su 25 – all’unanimità dei presenti. I rappresentanti di Coldiretti, Cia, Copagri e Confagricoltura avevano abbandonato i lavori prima dell’inizio della votazione. Di Carlo succede a Damiano Gelsomino, nonostante la contestazione delle organizzazioni agricole, che attraverso una lettera letta da Filippo Schiavone prima del Consiglio, hanno espresso il loro disappunto sulle modalità di selezione della nuova guida dell’Ente.

L’edile foggiano, “battezzato” dal presidente di Confindustria Eliseo Zanasi, ha ribadito più volte l’importanza dell’“alleanza” come strumento cruciale per favorire lo sviluppo, l’innovazione e migliorare i rapporti con le istituzioni. “Abbiamo delle grandi individualità sul territorio, ma crescono da sole – ha affermato Di Carlo –, dobbiamo cambiare questa mentalità e fare in modo che tante persone collaborino per migliorare il benessere collettivo”.

Riguardo i dati economici negativi della Capitanata, caratterizzati da alti tassi di disoccupazione e scarsa attrattività per gli investimenti, Di Carlo ha risposto: “Questa è un’anomalia per una provincia-regione con tanta bellezza e potenziale. Diversi fattori hanno bloccato lo sviluppo, ma alcuni di questi li stiamo superando, a partire dal deterrente ambientale rappresentato dalla cosiddetta quarta mafia, efficacemente contrastata dalle forze dell’ordine e dalla magistratura. Si respira un’aria nuova. In questo clima dobbiamo introdurre progetti chiari per il futuro, in grado di consegnare un territorio migliore ai nostri figli”.

Per quanto riguarda le infrastrutture, Di Carlo. ha chiarito che non ci saranno “battaglie”, ma si punterà a sviluppare progetti concreti, come quello dell’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia “L’aeroporto è finalmente operativo – ha detto –, siamo ora all’anno zero. Il primo anno e mezzo non conta perché lo scalo è stato chiuso per 20 anni. Oggi i numeri ci stanno dando ragione, per questo dobbiamo crescere portando più persone sul nostro territorio, sia per il turismo che per l’agricoltura e gli investimenti”.

Infine, ha risposto alle critiche delle organizzazioni agricole. “Non vorrei nemmeno rispondere. È stata presa una decisione che non condivido, ma che comprendo: in democrazia bisogna accettare anche le posizioni più estreme. Tuttavia, il mondo agricolo ha avuto la presidenza della Camera per due mandati consecutivi e ha influenzato il rinnovo successivo, ottenendo anche la vicepresidenza. È una posizione estremista e difficile da comprendere. Tuttavia – conclude Di Carlo – penso che il dialogo possa superare queste problematiche nell’interesse della crescita della Capitanata”.

Lo riporta immediato.net