Massimo Sireno, candidato alle recenti elezioni comunali di Foggia, è stato arrestato con l’accusa di tentata estorsione nei confronti di un imprenditore dei Monti Dauni. Gli inquirenti sostengono che Sireno, insieme a un complice, avrebbe richiesto con metodi intimidatori 20mila euro per finanziare la sua campagna elettorale durante le Comunali del 2023.

Il 17 ottobre 2023, pochi giorni prima del voto, Sireno era stato dichiarato “impresentabile” dalla commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali. Nonostante fosse candidato al Consiglio comunale nella lista di Forza Italia, aveva ottenuto solo 13 preferenze.

La commissione parlamentare aveva evidenziato che la candidatura di Sireno violava il codice di autoregolamentazione a causa di una sentenza di condanna di primo grado del Tribunale di Bari, risalente all’8 settembre 2023, che lo condannava a un anno e due mesi di reclusione e a una multa di 500 euro per frode informatica, reato compreso tra quelli previsti dall’articolo 51, comma 3-quinquies del codice di procedura penale.

Dario Damiani, senatore e presentatore della lista di Forza Italia, aveva spiegato che Sireno aveva presentato un certificato penale datato 20 settembre 2023, che non riportava alcuna sentenza definitiva. Damiani ha dichiarato di non essere a conoscenza del procedimento penale in corso presso il Tribunale di Bari, distinto dal luogo di residenza di Sireno, e di aver accolto la candidatura in buona fede. Pur rispettando il principio di presunzione di innocenza, ha condannato il comportamento di Sireno per aver omesso di informare sulla pendenza del procedimento penale, culminato in una sentenza di condanna.

In quell’occasione, Forza Italia aveva specificato che Sireno non era mai stato iscritto al partito e che la sua candidatura era stata accolta come indipendente.

